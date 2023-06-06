Підрив ГЕС. Дно Каховського водосховища може бути видно через 4 доби, – "Укргідроенерго"

Протягом чотирьох діб Каховське водосховище може бути спрацьоване до нуля, тобто буде видно дно водосховища. Про це заявив гендиректор "Укргідроенерго" Ігор Сирота в ефірі "Суспільного".

"Якщо підірвана нижня частина водозливної греблі, то протягом чотирьох діб Каховське водосховище буде спрацьоване до нуля, тобто ми побачимо дно водосховища. Якщо нижня частина не взірвана залишилася, то може бути таке, але це малоймовірно, що водосховище буде мати ще десь приблизно три метри води, яка не зійде. Але ми все таки бачимо, що, скоріше за все, цей розмив, який йде, що це перший варіант, що я сказав", – зазначив він.

Також Сирота додав, що прорив і розмив збільшуються, тому може зрости й рівень скиду води.

Крім того, він розповів, що половина машинної зали і половина агрегатів Каховської ГЕС вже перебувають під водою, а друга половина затоплена.

"І ми бачимо зміщення другої половини, другої частини машзалу, яка нахиляється і щораз опускається все нижче під воду. Іде розмив з двох сторін. Підірвані гідрозливні затвори. Станція підірвана посередині машзалу, і ми бачимо, що уже не тільки перед, а вже із трьох сторін іде розмив гідроспоруди. І таким чином ми розуміємо, що станція зміщується і вона відновленню не підлягає", — висловився гендиректор "Укргідроенерго".

Що стосується підтоплення населених пунктів, то Сирота зауважив, що пік буде протягом двох діб, а потім вода буде спадати.

Вдень у зону підтоплення потрапляли щонайменше 37 сіл. Але що відбувається на тимчасово окупованій стороні – невідомо.

Нагадаємо, в ніч на 6 червня російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області.

Президент України Володимир Зеленський на терміновому засіданні Ради національної безпеки та оборони доручив провести евакуацію та забезпечити всі міста й села питною водою.

Через підрив ГЕС під загрозою затоплення опинилися території в Херсоні, а також у Херсонському, Бериславському та Скадовському районах області. Там оголошено ІІІ рівень небезпеки – червоний.