Підрив ГЕС. Комісії на Херсонщині почали обстеження пошкодженого й зруйнованого житла

На Херсонщині комісії розпочали обстеження житла, яке було пошкоджено чи зруйновано внаслідок підриву Каховської гідроелектростанції. Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Зазначається, що комісії створені при органах місцевої влади у восьми громадах, які найбільше постраждали від затоплення. Ідеться про:

Білозерську селищну військову адміністрацію;

Дар’ївську сільську військову адміністрацію;

Калинівську селищну військову адміністрацію;

Новокаховську міську адміністрацію;

Станіславську сільську військову адміністрацію;

Тягинську сільську військову адміністрацію;

Херсонську міську військову адміністрацію;

Чорнобаївську сільську військову адміністрацію.

Ці комісії займатимуться:

обстеженням будинків;

складанням відповідних актів;

внесенням результатів обстеження до Реєстру пошкодженого та знищеного майна;

розрахуноком сум компенсацій людям, чиє житло було пошкоджене або зруйноване.

Нагадаємо, що в ніч на 6 червня 2023 російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області.

Станом на 20 червня, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко інф інформував про 21 загиблу людину внаслідок підриву, зокрема пʼятеро людей загинули через прицільні обстріли росіян.

А днем раніше Центр національного спротиву повідомляв, що в тимчасово окупованих Олешках після катастрофи загинули понад 500 людей, яким росіяни відмовили в евакуації.

Кабінет міністрів України виділив понад 980 млн грн на відбудову житла, затопленого внаслідок підриву ГЕС. Кошти можна буде отримати за допомогою послуги "єВідновлення", подавши заяву через сервіс "Дія".