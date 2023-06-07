Підрив Каховської ГЕС: 7 червня на правобережжі Херсонщини підтопило ще 1 тисячу будинків - ОВА

З моменту підриву Каховської гідроелектростанції у ніч на 6 червня рівень води в Дніпрі підвищився на 5,58 метра, підтоплено 2629 житлових будинків у 20 населених пунктах правобережної частини Херсонської області.

Про це повідомив у соцмережах пізно ввечері середи начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За його словами, тільки за 7 червня кількість підтоплених будинків збільшилася на 981. Натомість він вказав, що ще 10 населених пунктів опинилися під водою на лівому березі, який окупований російськими військами.

"Працюємо на територіях, що постраждали через підтоплення... Триває евакуація з небезпечних територій. Загалом евакуйовано 1975 людей, з них 103 дитини. На Херсонщині розгорнуто 9 евакуаційних пунктів, куди люди можуть звернутися за допомогою", - повідомив Прокудін.

За словами очільника регіону, в середу було проведено три засідання штабу з ліквідації наслідків катастрофи за участі міністрів внутрішніх справ та інфраструктури Ігоря Клименка та Олександра Кубракова.

"Було розглянуто основні ризики, пов'язані з катастрофою, забезпечення населення усім необхідним, робота критичної інфраструктури, гуманітарне розмінування тощо. Крім того, визначено попередні терміни відновлення екологічної ситуації. До ліквідації наслідків підриву дамби залучено майже 1,8 тисячі фахівців та понад 300 одиниць техніки", - зазначив начальник ОВА.

Нагадаємо також, що певне підвищення рівня води спостерігається в середу і на Південному Бузі, який впадає в Дніпровський лиман, у Миколаєві. Крім того, через підрив Каховської ГЕС значно підвищився рівень у притоці Дніпра Інгульці: вода вже затопила міст біля Снігурівки, розташованої за сотню кілометрів від устя річки.