Підрив Каховської ГЕС. Кількість загиблих зросла до 17

Кількість загиблих внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС зросла до 17, ще 31 особа вважається безвісти зниклою.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ, голова штабу з ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС Ігор Клименко.

"Загинуло 17 осіб. З них 13 - внаслідок утоплення, ще 4 отримали несумісні з життям вогнепальні поранення під час евакуації. Нерозшуканими залишається 31 людина", - зазначив він.

За його словами, 13 діб вже продовжуються ліквідація наслідків підриву гідроелектростанції.

"Є важливі успіхи: на Новоронцовщині частково відновили централізоване водопостачання населенню. Процес іде. Безстрашні комунальники щодня працюють над тим, щоб повернути людям воду", - повідомив міністр.

Він додав, що там, де досі відсутнє водопостачання (а це понад 167 тисяч абонентів лише на Дніпропетровщині), організований довіз питної та технічної води. Всього підвезено мешканцям Дніпропетровської області понад 11 тисяч тонн води.

Підтопленими залишаються 876 будинків. Всього евакуйовано з небезпечних зон 3614 людей, з яких 474 дитини та 80 маломобільних осіб.

Нагадаємо, що в ніч на 6 червня 2023 російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області.

Станом на 12 червня повідомлялося, що через катастрофу 12 людей загинули, а 42 особи, у тому числі семеро дітей, вважаються зниклими безвісти.