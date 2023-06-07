Підрив Каховської ГЕС: на Миколаївщини через підтоплення зруйновано міст (ВІДЕО)

У Снігурівському районі на Миколаївщині внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС зруйновано та затоплено мости.

Про це повідомив начальник Снігурівської МВА Іван Кухта.

За його словами, через підрив дамби піднявся рівень води у річці Інгулець.

"Міст в селі Єлизаветівка зруйновано. В селі Галаганівка повністю затоплений", - зазначив він.

Міст біля села Нововасилівка.

Кухта повідомив, що наразі відкрите сполучення між Снігурівкою та селами Василівка, Євгенівка, Павлівка та Тамарине.

"На превеликий жаль маємо таку ситуацію. В громаді проводимо евакуацію мешканців 3 будинків, 43 городи підтоплені вода прибуває до будинків", - додав начальник МВА.

Оперативний штаб продовжує працювати цілодобово.

Нагадаємо, в ніч на 6 червня 2023 російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області.

Президент України Володимир Зеленський на терміновому засіданні Ради національної безпеки та оборони доручив провести евакуацію та забезпечити всі міста й села питною водою.

Через підрив ГЕС під загрозою затоплення опинилися території в Херсоні, а також у Херсонському, Бериславському та Скадовському районах області. Там оголошено ІІІ рівень небезпеки – червоний.