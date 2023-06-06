Підрив Каховської ГЕС. На Херсонщині підтоплені вже 24 населені пункти, евакуація триває (ВІДЕО)

Уже 24 населені пункти у Херсонській області підтоплені внаслідок підриву Каховської ГЕС. Служби Міністерства внутрішніх справ евакуювали вже близько тисячі осіб.

Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

За його словами, вода буде прибувати ще протягом 24 годин, тому усі підрозділи МВС працюватимуть цілодобово. Евакуація людей продовжується.

У Херсоні розгорнуто п’ять пунктів для того, щоб люди могли там перебувати перед евакуацією до інших населених пунктів.

Клименко додав, що через знищення машинного залу ГЕС у Дніпро потрапило 150 тон мазуту. Групи з необхідним обладнанням уже вирушили на ліквідацію можливих наслідків екологічної катастрофи.

"Російські окупанти навіть після сьогоднішнього терористичного акту продовжують обстрілювати територію, де проводяться евакуаційні заходи. І такі обстріли продовжуються й на цю мить", – зазначив він.

Нагадаємо, в ніч на 6 червня російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області. Розпочалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів.

Президент Володимир Зеленський на терміновому засіданні Ради національної безпеки та оборони, скликаному через підрив росіянами Каховської ГЕС, доручив провести евакуацію та забезпечити всі міста й села питною водою.

За інформацією "Укргідроенерго", Каховська ГЕС повністю зруйнована і не підлягає відновленню після підриву російськими окупаційними військами.

Водночас командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що військове командування України завчасно передбачало можливі дії російської армії щодо підриву Каховської ГЕС та робило відповідні розрахунки. Тому такі дії ворога не зашкодять контрнаступу ЗСУ.