Підрив Каховської ГЕС. На затопленій території зафіксували холерну та кишкову палички

Підрив Каховської гідроелектростанції призвів до забруднення води паливно-мастильними матеріалами та отрутохімікатами. Наразі на затоплених землях виявлено холерну і кишкову палички. Про це заявив представник Державної екологічної інспекції України Олег Павленко.

"Дуже великої забрудненості немає, але вже є деякі випадки виявлення холерної і кишкової паличок. З нами паралельно робить аналізи санепідемстанція, яка відстежує санепідеміологічну обстановку. Затопило дуже багато населених пунктів, надвірних будівель, каналізацій – все це було затоплено, тобто воно потрапило у воду", – сказав він.

За його словами, коли вода з підтоплених територій зійде, воду з криниць можна буде вживати тільки після того, як їх прочистять.

"Питання в іншому – як вона буде сходити. Там ґрунти дуже важкі, ще й засолені. В нижніх горизонтах є гіпс", – додав Павленко.

Своєю чергою Штаб із ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС запевнив, що спалаху інфекційних хвороб у результаті катастрофи наразі не зафіксовано.

"Контроль за епідемічною ситуацією в підтоплених районах Херсону та області проводиться щоденно. Постійно моніториться стан питної води у водопроводі, свердловинах та колодязях, а також здійснюється моніторинг води з поверхневих водойм", – йдеться в повідомленні.

При цьому в Штабі додали, що спеціалісти наголошують на важливості профілактичних заходів.

Нагадаємо, що в ніч на 6 червня 2023 російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області.

Вдень 12 червня повідомлялося, що через катастрофу десятеро людей загинули, а 42 особи, у тому числі семеро дітей, вважаються зниклими безвісти. Пізніше очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що в регіоні виявили тіла ще двох люедй.

Станом на 13 червня, підтопленими залишаються 31 населений пункт на правому березі Дніпра та 17 населених пунктів на тимчасово окупованій території.