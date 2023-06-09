Підрив Каховської ГЕС. Внаслідок повені загинуло 5 осіб, ще 13 зникли безвісти

У Херсонській області внаслідок повені, спричиненої підривом дамби Каховської ГЕС, загинуло четверо людей, ще 13 вважаються зниклими безвісти. Ще одна людина загинула у Миколаївській області.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"На Херсонщині фактично підтоплено 48 населених пунктів, із них: 34 (3625 будинків) – на підконтрольній Україні території, 14 – на тимчасово окупованій", - зазначив він.

У Херсонській області евакуйовано 2412 осіб, внаслідок обстрілу під час евакуаційних заходів травмовано 11 осіб.

У Миколаївській області підтоплено 23 населених пункти. Евакуйовано 825 осіб.

Нагадаємо, що в ніч на 6 червня 2023 російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області.

Через підвищення рівня води ІІІ-й рівень небезпеки (червоний) оголошено в Херсоні, а також у Каховському, Херсонському, Бериславському та Скадовському районах області. Підтоплення є й у Миколаївській області.