Підрив Каховської ГЕС: затоплено 600 кв.км Херсонської області

Станом на ранок 8 червня внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС під водою знаходиться 600 квадратних кілометрів Херсонської області. Середній рівень підтоплення - 5,6 метрів.

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Середній рівень підтоплення - 5,61 м. Затоплено 600 кв.км. Херсонщини, з них 32% правобережжя та 68% - лівий берег", - зазначив він.

За його словами, евакуація з зони підтоплення триває. Станом на ранок 8 червня небезпечні території покинули 1999 людей, більшість з них евакуювали з мікрорайону Корабел.

"Лівий берег: ситуація надзвичайно важка.Люди потерпають не тільки від великої води,а й російського терору та небажання окупантів допомогти людям", - додав він.

Нагадаємо, що в ніч на 6 червня 2023 російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області.

На підконтрольній українській владі території регіону триває евакуація. А ось на окупованій частині росіяни навіть не намагалися допомогти людям, повідомляв вранці 7 червня президент України Володимир Зеленський.

При цьому окупанти заважають евакуації, яку здійснюють українські сили на підконтрольній території. Вдень очільник Херсонської ОВА поінформував, що війська РФ обстрілюють житлові квартали, наражаючи на смертельну небезпеку людей, які рятують і рятуються від великої води.