Підтоплення на Херсонщині. Кількість загиблих в Олешківській громаді зросла

В Олешківській громаді відомо вже про девʼятьох загиблих унаслідок підтоплення після підривку Каховської ГЕС. Про це повідомив міський голова тимчасово окупованих Олешок Євген Рищук в ефірі загальнонаціонального марафону.

"Вже на цю годину виловили вісім тіл. Ми бачимо, що це в нас будуть не останні жертви", – сказав він.

При цьому чиновник уточнив, що загалом підтверджено дев'ять випадків загибелі жителів Олешківської громади через затоплення.

Що стосується зниклих безвісти, то Рищук сказав, що відповідної інформації немає, адже відсутній хороший звʼязок.

"Зараз сказати – пропала людина безвісти чи просто з нею немає звʼязку – дуже рано", – додав чиновник.

Нагадаємо, що в ніч на 6 червня 2023 російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області.

Станом на 8 червня, через підвищення рівня води ІІІ-й рівень небезпеки (червоний) оголошено в Херсоні, а також у Каховському, Херсонському, Бериславському та Скадовському районах області. Підтоплення є й у Миколаївській області.

На постраждалій території, яка підконтрольна українській владі, триває евакуація. А ось на окупованій частині ситуація з цим гірша. Міський голова окупованих Олешок Євген Рищук 7 червня розповідав, що лише надвечір того дня російські військові почали евакуювати людей із дахів. Тоді чиновник повідомляв про трьох загиблих у місті внаслідок підтоплення.