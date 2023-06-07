Підтоплення Херсонщини. Мер окупованих Олешок повідомив про перших трьох загиблих

Унаслідок підтоплення в окупованому місті Олешки на Херсонщині вже відомо про трьох загиблих. Про це заявив міський голова Євген Рищук у коментарі "Суспільному".

На його думку, кількість загиблих буде набагато більшою.

"Багато людей, прикутих до ліжка, були безногі, як безнога людина залізе на дах?" – зазначив він.

Чиновник розповів, що російські військові надвечір почали евакуювати людей із дахів.

"Люди збираються в лікарні. Там будинок культури і бомбосховище поряд, але туди нікого не запускають", – додав Рищук.

Нагадаємо, що в ніч на 6 червня 2023 російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області.

Станом на 7 червня, через підвищення рівня води ІІІ-й рівень небезпеки (червоний) оголошено в Херсоні, а також у Каховському, Херсонському, Бериславському та Скадовському районах області.

На підконтрольній українській владі території регіону триває евакуація. А ось на окупованій частині росіяни навіть не намагалися допомогти людям, повідомляв вранці 7 червня президент України Володимир Зеленський.

При цьому окупанти заважають евакуації, яку здійснюють українські сили на підконтрольній території. Вдень очільник Херсонської ОВА поінформував, що війська РФ обстрілюють житлові квартали, наражаючи на смертельну небезпеку людей, які рятують і рятуються від великої води.