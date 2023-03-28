Пірати захопили данське судно біля берегів Конго

Пірати напали на корабель в Гвінейській затоці і взяли його на абордаж. Зв'язку із судном немає.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на речника судноплавної компанії Monjasa.

16 членів екіпажу ховаються у каюті на борту судна Monjasa Reformer.

Танкер з нафтою і хімікатами під ліберійським прапором зазнав нападу 25 березня за 140 миль на захід від конголезького Пуент-Нуара.

Судно експлуатується дубайською компанією Montec Ship Management, яка належить Monjasa.

Montec повідомила про інцидент центр морського співробітництва, що діє під керівництвом британського і французького флотів.

За даними Ради безпеки ООН, Гвінейська затока стала гарячою точкою піратства в останні роки, хоча з 2021 року кількість випадків піратства там зменшилася.

Данія, яка має великі інтереси в комерційному судноплавстві, розмістила фрегат у затоці в 2021 році, але він був відкликаний після початку вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, в березні 2022 року ВМФ РФ захопили пошуково-рятувальне судно "Сапфір", судно "Афіна" та судно "Принцеса Ніколь".