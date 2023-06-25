Після підриву Каховської ГЕС окупанти намагаються повернутися на свої позиції, – ОК "Південь"

Російські окупанти намагаються повернутися на позиції, які вони займали до підриву греблі Каховської гідроелектростанції. Про це 25 червня заявила керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі загальнонаціонального марафону.

Однак вона зазначила, що такі спроби загарбників ускладнюються необхідністю розмінування територій, які вони замінували раніше, та поширенням кишкових інфекцій.

"Зараз, коли вода повертається фактично в русло і навіть відступає глибше в межах цього русла, ворог намагається повертатися на свої позиції. Для них це ускладнено через те, що карта мінних полів змінилася суттєво, велика вода розкидала їхні ж мінні загородження, які вони намостили вздовж лівого берега набагато глибше, і їм доводиться розміновувати територію перед тим, як повертатися. До того ж ускладнюється їхня робота, тому що посилюється системність нарощування кишкових інфекцій", – сказала Гуменюк.

Представниця ОК "Південь" додала, що окупантам на лівому березі Херсонщини наразі складно, тому що в них дуже великі перебої з питною водою, проблеми з логістикою, а ворожі підрозділи, які повертаються, розташовуються в антисанітарних умовах.

Нагадаємо, що російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області в ніч на 6 червня 2023 року.

Станом на 20 червня, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко інформував про 21 загиблу людину внаслідок підриву, зокрема пʼятеро людей загинули через прицільні обстріли росіян.

А днем раніше Центр національного спротиву повідомляв, що в тимчасово окупованих Олешках після катастрофи загинули понад 500 людей, яким росіяни відмовили в евакуації.