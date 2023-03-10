Після ракетного удару у Харкові без світла 470 тисяч споживачів, - ОВА

У Харкові та області тривають роботи з відновлення електропостачання після масованого ракетного удару 9 березня.

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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, наразі зі світлом уже понад 90% споживачів Харківської області. Електроенергія відсутня у мешканців Вовчанської, Золочівської та частково Дергачівської громад.

У місті Харків заживлена критична інфраструктура та частина споживачів. Відновлювальні роботи тривають. Без електроенергії залишаються – 470 тис. споживачів у Харкові та 50 тис. в області.

За словами очільника області, енергетики роблять усе можливе, щоб заживити усіх споживачів якнайшвидше.

Синєгубов додав, що протягом минулої доби ворог масовано обстрілював зі ствольної артилерії, РСЗВ, мінометів та іншого озброєння прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.

Зокрема, під ворожим вогнем перебували Вовчанськ, Козача Лопань, Дворічна, Стрілеча, Западне, Лиман та інші населені пункти.

Пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди.

Як повідомив очільник області, жертв серед цивільного населення немає.

Зазначимо, 9 березня армія країни-агресора РФ випустила близько 15 ракет по Харкову та області, під прицілом були об‘єкти критичної інфраструктури.