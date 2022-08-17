Після вибухів у Криму окупанти почали масово перекидати винищувачі до Росії - ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє, що російські окупанти наразі терміново переміщують свої літаки та гелікоптери з аеродромів передового базування в Криму на запасні аеродроми півострову та аеродроми постійного базування на території РФ.

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"Така активність відзначена після серії вибухів на об’єктах військової інфраструктури тимчасово окупованого півострова Крим, у тому числі на території аеродромів Саки (9 серпня) та Гвардійське (16 серпня)", - вказують у відомстві.

Зафіксовано переліт вже не менше 24 літаків та 14 вертольотів. Зокрема, 11 серпня до аеродрому Гвардійське було перекинуто: 5 літаків Су-27/30 зі складу 38-го винищувального авіаційного полку (аеродром Бельбек, Севастополь); 5 літаків СУ-34 зі складу 559-го бомбардувального авіаційного полку (Морозовськ, Ростовська область).

17 серпня відмічено переліт 3 вертольотів Ка-27 зі складу 318-го окремого змішаного авіаційного полку (селище Кача, Севастополь) морської авіації ЧФ на аеродром Херсонес; 3 вертольотів Ка-27 зі складу 318-го ОЗмАП в Севастополь; а також 8 вертольотів до Краснодара.

Також 17 серпня з аеродрому Бельбек на аеродроми, що розміщені на території РФ, відмічено переліт літаків:

- 3 літаки Су-35С зі складу 23-го винищувального авіаційного полку (аеродром Дзьомгі, Комсомольськ-на-Амурі, Хабаровський край) 303-ї змішаної авіаційної дивізії 11-ї армії ВПС і ППО східного ВО - в Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край);

- 3 літаки Су-34 зі складу 559-го бомбардувального авіаційного полку 1-ї ЗмАД 4-ї армії ВПС і ППО - також в Приморсько-Ахтарськ;

- 5 літаків CУ-27/З0СМ зі складу 38-го винищувального авіаційного полку 27-ї ЗмАД 4-ї армії ВПС і ППО - в Кримськ Краснодарського краю;

- 1 літак, ймовірно МіГ-31 - в Геленджик Краснодарського краю;

- 2 літаки, ймовірно МіГ-31 - на аеродром в станиці Кущовська Краснодарського краю;

За даними українських розвідників, під час перельоту у одного з літаків Міг-31 на борту сталась пожежа, ймовірно, головної силової установки та навігаційного обладнання.

Зазначимо також, що напередодні президент Володимир Зеленський закликав мешканців усіх окупованих Росією територій України в тому числі й Криму, не наближатися до російських військових об'єктів, оскільки "щодня і щоночі ми бачимо нові повідомлення про вибухи" на цих територіях.