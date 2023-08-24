Північна Корея вдруге заявила про провальний запуск супутника-шпигуна

КНДР у четвер, 24 серпня, здійснила другу спробу запустити супутник-шпигун Malligyong-1. Вона також закінчилася невдачею, пише KCNA.

Причиною провалу Пхеньян назвав "помилку в системі аварійного підриву під час польоту третього ступеня".

Така система призначена для того, щоб в разі аварії можна було швидко зруйнувати ракету на шматки й зменшити шкоду при її падінні.

Зазначається, що Національне аерокосмічне агентство Північної Кореї планує з’ясувати причину несправності системи та знову спробувати вивести супутник на орбіту в жовтні.

Успішне виведення апарату значно покращило б можливості Північної Кореї зі збору розвідданих, – зазначив у коментарі AFP Ламі Кім – професор Азіатсько-Тихоокеанського центру досліджень безпеки ім. Денієла Іноуї. За його словами, якщо КНДР усе-таки досягне успіху в жовтні, це посилить гонку озброєнь між нею та Південною Кореєю.

Супутник КНДР: запуск 31 травня 2023

Перша спроба запуску північнокорейського супутника-шпигуна відбулася 31 травня. Тоді ракета "Чолліма-1" вийшла з ладу через проблеми з двигуном та паливною системою, і разом із вантажем впала в море.

Тоді військові Південної Кореї заявили, що знайшли частини ракети-носія.

Запуск апарата викликав негативну реакцію з боку міжнародної спільноти. Справа, зокрема, в тому, що Пхеньян використав балістичну ракету. В Організації Обʼєднаних Націй заявили, що це суперечить резолюціям Ради безпеки ООН.

Дії КНДР засудили низка країн, серед яких й Україна. У Міністерстві закордонних справ України зазначили, що Пхеньян вкотре вдався до дій, які дестабілізують ситуацію в регіоні та порушують міжнародне право. В дипвідомстві закликали посилити тиск на Північну Корею.

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