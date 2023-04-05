Побиття солдата на Житомирщині: справу передали до суду

Правоохоронці завершили розслідування щодо командира взводу однієї з військових частин Житомирщини, який побив підлеглого. Обвинувальний акт направили до суду. Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

Як зазначили в ДБР, молодший лейтенант вирішив силою "провчити" солдата-строковика, який нібито перебував на військовій службі в стані алкогольного сп’яніння. Командир завдав солдату кілька ударів по тулубу, внаслідок чого потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження.

Чоловіка звинувачують у застосуванні насильства щодо підлеглого, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років.

Підозрюваний визнав свою провину.

Нагадаємо, в березні в мережі зʼявилося відео, як офіцер побив солдата-строковика. На скандал відреагував 190-й навчальний центр ЗСУ в селищі Гуйва Житомирської області. Там повідомили, що правоохоронці розпочали службове розслідування, а фігурантів інциденту відсторонили від виконання службових обов’язків.

Сам офіцер записав відео із вибаченнями, натякнувши, що покарав хлопця за пияцтво.

Пізніше про початок розслідування повідомило й ДБР. Через кілька днів офіцеру оголосили підозру.