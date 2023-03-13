Побиття солдата у військовій частині на Житомирщині: ДБР розпочало розслідування

Державне бюро розслідування розпочало розслідування інциденту, що стався в одній із військових частин на Житомирщині, коли командир взводу побив підлеглого солдата.

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Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"11 березня 2023 року у мережі Інтернет з’явилося відео з побиттям строковика його командиром. У ході перевірки було підтверджено, що інцидент стався в одній із військових частин на Житомирщині того ж дня після обіду. З пояснень молодшого лейтенанта "виховну бесіду" із застосуванням ударів руками та ногами він провів через перебування солдата, начебто, у стані алкогольного сп’яніння", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі життю та здоров’ю солдата нічого не загрожує, тяжкість отриманих тілесних ушкоджень встановлюється.

Попередня кваліфікація правопорушення: перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинені в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі правоохоронці викрили учасників банди, які видавали себе за бійців територіальної оборони та вимагали у людей гроші.