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Побиття солдата у військовій частині на Житомирщині: ДБР розпочало розслідування
Державне бюро розслідування розпочало розслідування інциденту, що стався в одній із військових частин на Житомирщині, коли командир взводу побив підлеглого солдата.
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
"11 березня 2023 року у мережі Інтернет з’явилося відео з побиттям строковика його командиром. У ході перевірки було підтверджено, що інцидент стався в одній із військових частин на Житомирщині того ж дня після обіду. З пояснень молодшого лейтенанта "виховну бесіду" із застосуванням ударів руками та ногами він провів через перебування солдата, начебто, у стані алкогольного сп’яніння", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наразі життю та здоров’ю солдата нічого не загрожує, тяжкість отриманих тілесних ушкоджень встановлюється.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Попередня кваліфікація правопорушення: перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинені в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.
Нагадаємо, раніше у Дніпрі правоохоронці викрили учасників банди, які видавали себе за бійців територіальної оборони та вимагали у людей гроші.