Побиття строковика на Житомирщині: офіцеру оголосили підозру

У Житомирі правоохоронці оголосили підозру офіцеру, який застосував насильство до солдата-строковика. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, 11 березня командир взводу роти охорони військової частини заподіяв солдату легкі тілесні ушкодження. Підозрюваний був незадоволений перебуванням строковика у стані алкогольного сп’яніння та його неналежною поведінкою.

Своїми діями офіцер порушив вимоги статутів Збройних сил України та порядок проходження військової служби в умовах воєнного стану.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Справу ведуть за статтею про перевищення влади чи службових повноважень військовою службовою особою (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

А стосовно командування військової частини складено адміністративний протокол за фактом недбалого ставлення до військової служби у зв’язку з несвоєчасним повідомленням прокурора та ДБР про вчинений у військовій частині злочин (ч. 3 ст. 172-15 КУпАП).

Нагадаємо, нещодавно в мережі зʼявилося відео, як офіцер побив солдата-строковика. На скандал відреагував 190-й навчальний центр ЗСУ в селищі Гуйва Житомирської області. Там повідомили, що правоохоронці розпочали службове розслідування, а фігурантів інциденту відсторонили від виконання службових обов’язків.

Сам офіцер записав відео із вибаченнями, натякнувши, що покарав хлопця за пияцтво.

Пізніше про початок розслідування повідомило й ДБР. У відомстві зауважували, що життю та здоров’ю потерпілого нічого не загрожує. Санкція статті, за якою відкрили справу, передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.