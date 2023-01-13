- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
Поблизу Білорусі СБУ відпрацювала затримання ворожої ДРГ на енергооб’єкті (ВІДЕО)
Служба безпеки провела масштабні контрдиверсійні тренування у прикордонних районах Рівненської області. Упродовж них Сили оборони відпрацювали знешкодження ворожих диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ), які за легендою намагалися здійснити прорив через північний кордон.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
За задумом тренувань, одна із ворожих ДРГ спробувала прорватися в місто, а інша – захопила у заручники керівника та головного інженера енергооб’єкта разом з їхніми родинами.
Застосовуючи психологічний тиск і погрози фізичної розправи, "зловмисники" намагались змусити "потерпілих" співпрацювати з ворогом.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Таким чином, "диверсанти" хотіли перелаштувати роботу місцевого об’єкта критичної інфраструктури на користь країни-агресора.
Правоохоронці із залученням бійців ЦСО "А" СБУ знешкодили умовні ворожі групи, звільнили "заручників" і запобігли можливій техногенній катастрофі.
Зазначається, що тактико-спеціальні заходи проводили в умовах максимально наближених до реальних.
У навчаннях брали участь підрозділи СБУ, Збройних сил України, Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Національної гвардії, представники органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
"За оцінками координаційної групи, учасники тренувань комплексно відпрацювали алгоритми міжвідомчої взаємодії для запобігання можливим диверсійним загрозам у прикордонних районах на північному-заході України", - повідомили в СБУ.
Зазначимо, для оборони на півночі України, а саме в Рівненській області будують інженерні та фортифікаційні споруди. До роботи долучаються місцеві жителів на добровільних засадах.