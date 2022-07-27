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Поблизу Нової Каховки вибухнув склад з російськими боєприпасами

боєприпаси, російські окупанти

У селі Чорнянці біля Нової Каховки у Херсонській області стався вибух на складі з боєприпасами російських окупантів.

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Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань у Facebook.  

"В Чорнянці біля Нової Каховки взірвали склад з боєприпасами росіян", - розповів Хлань.  

Зокрема, за його словами, окупанти запевняють, що це горить селітра. 

Нагадаємо, 24 липня в окупованій російськими загарбниками Каховці Херсонської області пролунали вибухи, а очевидці повідомляють про уламки ракет у центрі міста.  

Повідомляли і про ракетний приліт поблизу ГЕС. У кількох будівлях поблизу набережної в Каховці вибиті вікна.

Автор:
Анастасія Перцева