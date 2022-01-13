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Происшествия
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Под Киевом горит склад шин (ФОТО)

пожар на складе шин в бородянке
Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области

В поселке Бородянка Бучанского района произошел масштабный пожар на складе использованных автомобильных покрышек.

Как сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, сигнал о возгорании складского помещения на улице Индустриальной спасателям поступил в 6:56.

По прибытии спасателей было установлено, что пожар разгорелся на площади примерно 1000 квадратных метров.

К 9:21 его локализовали на площади 1500 квадратных метров. Идет ликвидация. К тушению привлечены 27 человек и семь единиц техники ГСЧС.

Фото 2 — Под Киевом горит склад шин (ФОТО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области
Фото 3 — Под Киевом горит склад шин (ФОТО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области
Фото 4 — Под Киевом горит склад шин (ФОТО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области
Фото 5 — Под Киевом горит склад шин (ФОТО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области
Фото 6 — Под Киевом горит склад шин (ФОТО)
Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области

Напомним, что в сентябре прошлого года в западной части Киевской области уже горел другой склад с использованными шинами. Пожар тушили пять с половиной часов.

В начале августа же произошел масштабный пожар на крупнейшей в мире свалке шин, расположенной в Кувейте.

Автор:
Тимофей Беспятов