Под Киевом горит склад шин (ФОТО)

В поселке Бородянка Бучанского района произошел масштабный пожар на складе использованных автомобильных покрышек.

Как сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, сигнал о возгорании складского помещения на улице Индустриальной спасателям поступил в 6:56.

По прибытии спасателей было установлено, что пожар разгорелся на площади примерно 1000 квадратных метров.

К 9:21 его локализовали на площади 1500 квадратных метров. Идет ликвидация. К тушению привлечены 27 человек и семь единиц техники ГСЧС.

Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области

Напомним, что в сентябре прошлого года в западной части Киевской области уже горел другой склад с использованными шинами. Пожар тушили пять с половиной часов.

В начале августа же произошел масштабный пожар на крупнейшей в мире свалке шин, расположенной в Кувейте.