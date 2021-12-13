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Под Киевом СБУ ликвидировала подпольный цех по изготовлению взрывчатки (ФОТО)

взрывчатка
Гранаты и взрывчатка, обнаруженные при обыске. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины обнаружила в Киевской области подпольный цех, который изготавливал взрывные устройства на основе тротила. По версии правоохранителей, их должны были использовать для совершения терактов.

Как сообщает пресс-служба СБУ, деятельность цеха на территории собственного домохозяйства организовал местный житель, который ранее уже был осужден за изготовление самодельной взрывчатки. По предварительным данным, тротил он планировал реализовывать в криминальных кругах.

Во время обысков по месту жительства злоумышленника сотрудники СБУ обнаружили большое количество тротила и других взрывоопасных веществ, боевые гранаты с запалами компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, огнестрельное оружие с глушителями, патроны и специализированное производственное оборудование.

Изъятые предметы направлены на экспертизу.

Продолжается досудебное расследование по установлению других людей, причастных к деятельности этого подпольного цеха.

Фото 2 — Под Киевом СБУ ликвидировала подпольный цех по изготовлению взрывчатки (ФОТО)
Самодельное оружие. Фото: СБУ
Фото 3 — Под Киевом СБУ ликвидировала подпольный цех по изготовлению взрывчатки (ФОТО)
Пистолеты. Фото: СБУ

Масштабную операцию в декабре 2021 года провела также Киберполиция — она изъяла базы данных, в которых содержались сведения более чем на 300 млн граждан Украины, Европы и США. У злоумышленников были сведения о номере телефона, фамилии, имени и отчестве граждан, их месте регистрации, а в отдельных случаях информация о предоставленных админуслугах, связанных с использованием транспортных средств.

Ранее в Киевской области разоблачили ячейку международной террористической организации "Исламское государство". У боевиков обнаружили взрывчатку, доллары и российские паспорта.