Под Львовом сгорел католический храм (ФОТО, ВИДЕО)

Масштабный пожар произошел 3 декабря в римо-католической церкви святой Терезии и младенца Иисуса на улице Львовской в поселке Брюховичи Львовского района Львовской области.

Как сообщает региональное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, сообщение о пожаре в кирпичном костеле размером 30x30 метров поступило спасателям в 13:43.

К моменту прибытия на место происшествия пожарно-спасательных подразделений горел купол церкви и обшивка внутри нее на площади 70 квадратных метров. Из-за сильного задымления пожарным пришлось работать в специальных аппаратах защиты органов дыхания и зрения.

Пожар кровли и купола в 14:56 был локализован уже на площади 180 квадратных метров. В 15:51 его все же удалось потушить.

В результате пожара ожоги получили двое мужчин, находившихся в церкви в момент возгорания. От госпитализации они отказались.

Жертв нет. К ликвидации привлекались 44 человека и 11 единиц спецтехники ГСЧС.

Напомним, что в начале сентября в селе Брилевка Киевской области дотла сгорела церковь Иоанна Богослова.

Перед этим в Киеве произошел пожар в неоготическом католическом костеле Святого Николая. Представители бизнеса тогда даже вызвались собирать средства на восстановление храма.