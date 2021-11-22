Под Одессой живьем сгорели 180 овец

Крупный пожар произошел вечером 21 ноября в селе Новодмитровка (Раздельнянская городская община). Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области.

Отмечается, что сообщение о возгорании на улице Верхней поступило спасателям в 21:41. По прибытии пожарные установили, что горит дворовое сооружение по всей площади.

В результате огнем уничтожено хозяйственное здание с овцами численностью около 180 голов, спасти удалось только 13 голов.

В 22:46 минут пожар был локализован и в 23:04 ликвидирован на площади 400 квадратных метров. Причина пожара и ущерб устанавливаются. Погибших и пострадавших нет.

Напомним также, что в феврале 165 свиней погибли в результате пожара в металлическом ангаре свинокомплекса в Мукачево.

А в конце июля в Хмельницкой области перевернулся грузовик со свиньями, в результате чего погибли десятки животных.