Под Полтавой перевернулась автоцистерна с газом

Сегодня, 16 января, в Полтавской области в результате дорожно-транспортного происшествия автоцистерна с газом опрокинулась на обочину дороги.

Как сообщает пресс-центр ГСЧС, авария случилась около 12:15 вблизи села Гирявые Исковцы Миргородского района на автодороге Р 60 "Кролевец – Пирятин".

По информации спасательного ведомства, водитель газовоза (емкостью 18 кубометров) не справился с управлением, в результате чего автоцистерна опрокинулась на обочину.

В ГСЧС заверяют, что утечки газа в результате ДТП не произошло. Жертв и пострадавших нет. Движение по автодороге не ограничивалось.

Для перекачки газа к месту происшествия был направлен газовоз. От ГСЧС для дежурства привлечены пять человек и одна единица техники.

Напомним, в начале декабря прошлого года на Черкасском шоссе в Виннице на автодороге М30 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка - Луганск - Изварино перевернулся автомобиль, который использовался для транспортировки газа.

Как выяснилось, в цистерне емкостью 19 тонн находился сжиженный аммиак.

Ранее, также в Винницкой области 29 ноября произошла утечка аммиака из вагона-цистерны на территории одного из предприятий около железнодорожной станции Немиров.