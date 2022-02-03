Под Ровно пассажирский поезд столкнулся с грузовиком

В городе Дубно Ровенской области на железнодорожном переезде пассажирский поезд столкнулся с грузовиком. В результате ДТП пострадал машинист поезда.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"В 01:58 от поступило сообщение, что в г. Дубно, ул. Мостовая, на регулируемом железно-дорожном переезде произошло ДТП с участием пассажирского поезда сообщением "Киев — Ивано-Франковск" и грузового автомобиля SCANIA", — говорится в сообщении.

Как информируют в ведомстве, пострадал машинист поезда. Его деблокировали с помощью специнструмента спасатели. Медики вкололи ему обезболивающее, а спасатели в зафиксированном положении на носилках примерно 500 метров несли мужчину к карете скорой медицинской помощи. Сейчас пострадавший находится в больнице, его состояние оценивают медики.

Также в результате ДТП повреждены локомотив поезда и прицеп грузовика. Пострадавших среди пассажиров поезда нет.

К оказанию помощи были привлечены две единицы спецтехники ГСЧС и 10 спасателей.

Все обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники полиции.

"37-летний житель Гощи, водитель грузового автомобиля «Scania» с полуприцепом, двигаясь по улице Кременецкой в городе Дубно, проезжал железнодорожный переезд на запрещенный сигнал светофора и, протаранив шлагбаум, остановился на путях перед другим. Несмотря на примененное машинистом экстренное торможение, избежать столкновения с грузовиком пассажирскому поезду сообщением «Киев-Ивано-Франковск» не удалось", - говорится в сообщении Нацполиции Ровенской области.

Отмечается, что водитель грузовика был трезв. Кроме того, в рамках уголовного производства у него и машиниста поезда отобрали образцы крови.

Напомним, 26 декабря 2021 года на вокзале Львова загорелся вагон поезда "Киев — Ужгород". Вследствие возгорания никто не пострадал.