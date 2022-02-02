Под скандальным обменником в центре Киева снова стрельба и массовая драка: двое пострадавших, 14 задержанных (ВИДЕО)

Под домом №23 по улице Владимирской в центре Киева днем 2 февраля снова произошел конфликт с массовой дракой и стрельбой, в результате которого есть пострадавшие.

Напомним, что неделей ранее под этим зданием со стороны улицы произошел конфликт между вооруженными людьми, представлявшими интересы расположенного в здании обменного пункта, и представителями общественной организации "Український стяг", считающими его работу незаконной. В отличие от прошлого инцидента, нынешний зафиксирован во дворе здания.

Как передает PavlovskyNews, место стрельбы оцепила полиция. Сообщается, что пострадал представитель националистической организации "Братство" Алексей Середюк. Его госпитализировали. При этом прибывшие на место медики ничего не сообщили о его состоянии и характере ранения, ссылаясь на медицинскую тайну.

В свою очередь, как поясняют в своем Telegram-канале ультраправые из организации "Катарсис", в здании расположен обменник криптовалюты, "через который проходит значительная часть незаконных транзакций, в частности наркотрафик и финансирование вооруженных группировок "ЛДНР".

Фото: ГУ НП в Киеве Фото: PavlovskyNews Фото: PavlovskyNews

Сообщается, что стрельба началась после драки между визитерами и охранниками. Причем, как отмечает PavlovskyNews, на правах анонимности один из правоохранителей сообщил журналисту, что "человек 30 выбежало из автобуса и начали стрелять".

Официально же Главное управление полиции в Киеве сообщило, что на Владимирской произошла "драка между активистами и работниками финансового учреждения". По сигналу о стрельбе по данному адресу прибыл спецназ и следственно-оперативная группа.

"Предварительно выяснено, что между активистами и работниками заведения возник конфликт и драка, в результате чего два человека доставлены в больницу. Кроме того, в ходе инцидента участники конфликта произвели несколько предупредительных выстрелов из оружия. В результате этого никто не пострадал", — уточнили правоохранители.

При этом четырнадцать человек в итоге были доставлены в районное управление полиции. С ними общаются следователи. Открыто производство по части 2 статьи 296 Уголовного кодекса (хулиганство). Аналогичной была квалификация и предыдущего конфликта вокруг обменника 25 января.

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Стоит также отметить, что произошел данный конфликт всего в 120 метрах от здания Службы безопасности Украины.