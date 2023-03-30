Події в Лаврі. Поліція відкрила справу щодо перешкоджання роботі журналістів

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом перешкоджання журналістській діяльності на території Києво-Печерської лаври. Про це 30 березня повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Києві.

Зазначається, що представники ЗМІ звернулися із заявою про те, що під час зйомки сюжету один із священнослужителів Києво-Печерської лаври пошкодив обладнання оператора.

У звʼязку з цим правоохоронці відкрили справу за ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів). Санкція статті передбачає штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, що національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав із 29 березня договір оренди з діючим монастирем у складі УПЦ МП. Церква оскаржила це рішення в суді, а її представники відмовилися покидати Лавру.

30 березня ЗМІ повідомили, що представники УПЦ МП заблокували роботу комісії Мінкульту на території Києво-Печерської лаври, яка мала розпочати процес передачі майна заповідника державі. Міністр культури Олександр Ткаченко зазначив, що у звʼязку з цим було подано заяву в поліцію.

Митрополит Павло заявив, що комісію Мінкульту не допустять на територію Лаври. А під час спілкування з журналістами він пригрозив їм розбиттям техніки та штовхнув кореспондентку одного з телеканалів.

Своєю чергою "Суспільне" повідомляло, що інший священик заважав працювати знімальній групі ЗМІ, зірвав кріплення на камері оператора й також штовхнув кореспондентку.

Крім того, журналіст Ян Доброносов розповів, що один із представників УПЦ МП порвав його дріт для зарядки.