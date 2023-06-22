Подоляк повідомив про спробу військ РФ вдарити "Кинжалами" по дамбі у Кривому Розі

Росія розглядає масштабний теракт на Запорізькій АЕС з метою створення безлюдної санітарної сірої зони. З цією ж метою окупанти намагалися атакувати "Кинджалами" дамбу у Кривому Розі.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Росія не здатна втримати Енергодар у середньостроковій перспективі, а тому розглядає масштабний теракт на ЗАЕС для зупинки українського контрнаступу та створення безлюдної санітарної сірої зони, зафіксованої на наступні роки, як частину територіального статус-кво без припинення вогню. До цієї стратегії належать і спроби ударів "Кинджалів" по дамбі в Кривому Розі", - зазначив він.

Подоляк не уточнив, коли саме були спроби цієї атаки.

Водночас видання "РБК-Україна" з посиланням на джерела раніше повідомляло, що "Кинджали", які російські війська в ніч на 22 червня випустили по Україні, ймовірно, були спрямовані на дамбу в Кривому Розі. Однак ворожі ракети не влучили у ціль.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 22 червня заявив, що українська розвідка та Служба безпеки України мають інформацію та докази того, що країна-агресор РФ готується до теракту на Запорізькій атомній станції.

Російські війська захопили Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року. Через окупацію на станції відбулася значна деградація ядерної та радіаційної безпеки.

Зазначимо, напередодні начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що російські війська додатково замінували захоплену Запорізьку АЕС, зокрема заміновано ставок-охолоджувач. Він також нагадав, що через те, що росіяни знищили греблю Каховської ГЕС, вони зруйнували нормальний доступ води до охолоджувачів на ЗАЕС.

МАГАТЕ відомо про мінування біля ставка-охолоджувача тимчасово окупованої Запорізької АЕС. Однак, під час візиту на станцію генерального директора агентства Рафаеля Гроссі жодних мін виявлено не було.