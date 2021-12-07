Погибли 13 человек: в Черниговской области грузовой автомобиль столкнулся с маршрутным микроавтобусом (ОБНОВЛЕНО)

В селе Брусилов Черниговской области произошло ДТП: столкнулся грузовик с маршрутным автобусом, в результате чего предварительно погибли 13 человек и 7 травмированы.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"7 декабря около 7:55 вблизи с.Брусилов Черниговского района на автодороге Н-27 Чернигов — Гремяч произошло столкновение грузового автомобиля с маршрутным микроавтобусом "Чернигов — Сосница", — сказано в сообщении.

Фото: пресс-служба Нацполиции

Фото: пресс-служба Нацполиции

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Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, по состоянию на 11.30 в результате ДТП погибли 13 человек и 7 человек травмированы. Вначале говорилось об 11 погибших. Двое людей скончались от травм в больнице.

Как сообщается, среди погибших нет детей.

Для деблокации от ГСЧС привлечено 10 человек и 3 единицы техники.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы, криминалистическая лаборатория, группы реагирования патрульной полиции, спасатели и медики.

Отметим, в Верховной Раде зарегистрированы три законопроекта, которые предусматривают усиление уголовной ответственности за совершение дорожно-транспортного происшествия (ДТП), повлекшего смерть людей.

При этом за нарушение правил дорожного движения с несколькими погибшими по вине нарушителя тюремный срок увеличится до 8–12 лет (сейчас 5–10 лет), а права управлять транспортным средством лишат пожизненно.

Стоит отметить, что ответственность за быструю езду на дорогах в Украине вскоре могут серьезно усилить, а за превышение скорости более чем на 50 км/ч хотят лишать водительских прав. Такие изменения прописаны в законопроекте № 6214, который зарегистрирован в Верховной Раде.

Напомним, 23 ноября в Болгарии на автомагистрали "Струма" произошло ДТП, в результате которого погибли 45 человек.