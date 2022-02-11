Полиция обыскала гостиницу и дом Ярославского, а также дом оговорившего себя "виновника" ДТП с его кортежем

Полиция провела следственные действия в гостинице и по месту жительства харьковского бизнесмена, президента группы Development Construction Holding Александра Ярославского, автомобиль из кортежа которого вечером 9 февраля насмерть сбил пешехода.

Как сообщает Главное управление полиции в Харьковской области, также обыск проведен по адресу проживания человека, обратившегося в полицию с заявлением о причастности к указанному ДТП.

Правоохранители извлекли информацию из камер видеонаблюдения и пытались найти подтверждения использования автомобиля Mercedes и причастности других лиц к происшествию.

Следователи областной полиции расследуют производство по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта водителем) и по части 3 статьи 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса.

Фото: ГУ НП в Харьковской области Фото: ГУ НП в Харьковской области Фото: ГУ НП в Харьковской области Фото: ГУ НП в Харьковской области

Напомним, что в 22:55 9 февраля на 534-м километре трассы Киев - Харьков - Довжанский автомобиль из кортежа Ярославского, двигавшийся со стороны Чугуева в сторону Харькова, сбил насмерть человека. На следующее утро в полицию явился человек, заявивший, что за рулем машины был он сам. При этом позже появилась информация, что Ярославский неожиданно уехал из Украины.

В DCH заявили, что ДТП якобы совершил ее сотрудник, не заметивший "препятствие" и даже не остановившийся после этого, и в то же время подтвердили информацию о выезде своего начальника из страны.

Вечером 10 февраля министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что правоохранители выяснили, что заявивший о своей вине в ДТП гражданин на самом деле находился в тот момент в другом месте и что в связи с попыткой фальсификации материалов дела решил уволить главу полиции Харьковской области Станислава Перлина.