Поліція почала власне розслідування ситуації з вбивством чоловіка патрульним у Дніпрі: як саме трактує подію

Слідчі Головного управління поліції в Дніпропетровській області відкрили провадження за фактом посягання на життя правоохоронців. Як ідеться у повідомленні відомства, обставини вчиненого 29 серпня правопорушення щодо патрульних будуть встановлені слідчим шляхом.

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Дані щодо початку розслідування внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікацією за статтею 348 Кримінального кодексу (посягання на життя працівника правоохоронного органу, тобто вбивство або замах на вбивство такої людини у зв'язку з виконанням нею службових обов'язків). За це передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев'яти до п'ятнадцяти років або довічного позбавлення волі.

Жодних подробиць щодо обставин справи у дніпровській поліції не наводять, однак ідеться, очевидно, про конфлікт на проспекті Мазепи, що стався вдень 29 серпня, внаслідок якого загинув громадянин на ім'я Джумбері Сілогава.

Як раніше повідомлялося, екіпаж патрульних, помітивши на розі проспектів Нігояна та Мазепи автомобіль автомобіль Jaguar, що здійснив лівий поворот з крайнього правого ряду, почав переслідувати його, але після зупинки на розі Мазепи та вулиці Авіаційної між правоохоронцями та особами в машині стався конфлікт.

Поліція заявляла, що водієм машини був саме Сілогава який до того ж був напідпитку, однак з опублікованих, зокрема ними ж, відео видно, що в момент зупинки за кермом була його супутниця, яку після словесної суперечки з обома патрульні намагалися силою витягти з авто й затримати.

Натомість чоловік, намагаючись відтягти правоохоронців від супутниці, вчинив із ними бійку. Зокрема, застосувавши до одного з інспекторів прийом боротьби, зміг відкинути його від себе, однак той, піднявшись, тричі прицільно вистрілив у чоловіка, від чого той помер на місці.

Після розголосу інциденту патрульного відсторонили від роботи й затримали. Державне бюро розслідувань підозрює його за частиною 1 статті 115 (вбивство) та частиною 3 статті 365 (перевищення службових повноважень правоохоронцем, якщо вони спричинили тяжкі наслідки) Кримінального кодексу.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко наголосив на необхідності об’єктивного розгляду конфліктної ситуації у Дніпрі із загибеллю чоловіка, але заявив, що це все ж "серйозний прецедент".