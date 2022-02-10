Полиция поймала одного из напавших в Киеве на экс-генпрокурора Грузии

Полиция задержала одного из нападавших на помощника генерального прокурора Ирины Венедиктовой, бывшего генпрокурора и министра юстиции Грузии Зураба Адеишвили.

Как сообщает Министерство внутренних дел, 34-летнему иностранцу уже сообщили о подозрении по статье 296 Уголовного кодекса (хулиганство). Отмечается, что розыск сообщников задержанного продолжается.

Напомним, что вечером 7 февраля полиция Киева сообщила о том, что от врачей узнала о нападении в Тверском тупике в Печерском районе столицы на 49-летнего помощника генпрокурора. Сообщалось, что его избили четверо неизвестных.

При этом издание "Обозреватель" со ссылкой на свои источники в полиции сообщило, что к Адеишвили подошла группа лиц, поинтересовавшихся его именем и фамилией. Убедившись, что это именно он, они с возгласом "Получай за наш народ!" набросились на него с кулаками, после чего скрылись.

Сама же Венедиктова тогда прокомментировала инцидент, заявив, что Адеишвили – сильный и достойный человек и "у него все будет хорошо".

"Прошу не спекулировать по этой теме. Тот, кто берет на себя ответственность, должен быть готов и к таким последствиям. Таковы реалии. Давно не живем иллюзиями", — добавила она.

Отметим, что Адеишвили считался одним из ближайших соратников бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили. В декабре 2003-го — феврале 2004 года, а затем с ноября 2008-го по октябрь 2012 года он занимал должность министра юстиции Грузии, в перерыве с февраля по июнь 2004 года был министром госбезопасности, а затем до конца января 2008 года занимал должность генпрокурора Грузии.