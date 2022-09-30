Поліція виявила на деокупованій Харківщині вже чотири жертви сексуальних злочинів військових РФ

Правоохоронці в рамках фіксації злочинів проти статевої свободи на деокупованих територіях Харківської області виявили вже чотирьох місцевих мешканок, відносно яких було вчинено такі кримінальні правопорушення російськими військовими.

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Як повідомляє обласне управління поліції, за десять днів робочі групи, що фіксують злочинии та надають юридичну та психологічну допомогу постраждалим, відпрацювали 25 населених пунктів Ізюмського та Куп’янського районів.

До робочих груп увійшли досвідчені працівники Головного слідчого управління, Департаменту превентивної діяльності, ювенальної превенції Національної поліції, слідчі, поліцейські з протидії домашньому насильству, дільничні офіцери поліції, співробітники ювенальної превенції та психологічного забезпечення Головного управління поліції в Харківській області.

В поліції закликають тих, хто під час окупації став жертвою статевого злочину, звертайтися за номером телефону 102, через чат-бот @Kharkiv102_bot або безпосередньо до найближчого підрозділу поліції.

Окрім цього, в облуправлінні поліції повідомили про виявилення в Балаклії поховання цивільної особи із тілесними ушкодженнями. Попередньо встановлено, що чоловіка вбили та поховали на околиці центрального кладовища міста військовослужбовці Росії 5 серпня під час окупації населеного пункту.

За даним фактом слідчі відділу поліції №1 Ізюмського райуправління поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу. 29 вересня криміналісти та слідчо-оперативна група відділу поліції провели ексгумацію тіла.

Під час попереднього огляду загиблого встановлено, що померлим є чоловік віком приблизно 50 років, середнього зросту, одягнений у червону спідню білизну та чорну футболку. У чоловіка виявлені тілесні ушкодження, що ймовірно свідчить про катування. Для встановлення більш точної причини смерті тіло направлено до моргу.

Нагадаємо, що ще в перші дні після деокупації від російських військ частини Харківської області правоохоронці виявили на цих територіях принаймні 10 катівень, зокрема в Ізюмі, Балаклії, а також у селищі Козача Лопань на півночі регіону.