Поліція знайшла на Харківщині вже 22 катівні окупантів, але каже, що декого вивозили для тортур до самої РФ

Правоохоронці встановили завдяки свідченням свідків та потерпілих 22 місця на деокупованих територіях Харківської області, де російські загарбники влаштовували тортури. Про це повідомив на брифінгу начальник Головного управління поліції у Харківській області Володимир Тимошко, передає "Інтерфакс-Україна".

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Зокрема, за його словами, два таких місця знайдено у Вовчанську, чотири у Куп'янську, два у Шевченковому, чотири в Ізюмі, три у Козачій Лопані, а також у Липцях, Великому Бурлуці, Пісках-Радьковських та на базі відпочинку у Боровій.

За словами Тимошка, наразі назвати загальну кількість людей, які пройшли через ці тортури, не можна, оскільки частина цих людей зараз перебувають у Росії. Начальник главку також повідомив, що поліція має інформацію про те, що окупанти вивозили людей на територію РФ, катували їх там, а потім повертали в Україну.

"У них є місце в Шебекіно [Білгородської області], де знаходяться наші військові та поліцейські полонені. Там вони також катували людей... Кілька днів тому ми вилучили тіла двох закатованих військовослужбовців. Їх, ми точно знаємо, вивозили через Гоптівку у бік Білгорода, а повернули назад тіла. Тобто, найімовірніше, мали місце тортури на території РФ. Є свідчення людей, які кажуть, що також тіла вивозили до РФ", - сказав Тимошко.

За словами правоохоронця, частина поліцейських, які залишалися на окупованих територіях, також пройшли через тортури, зокрема утримувалися в ямах, і нині проходять як потерпілі у відповідних розслідуваннях.

Тимошко також повідомив, що на даний момент Державне бюро розслідувань повідомило про підозру 22 поліцейським, які перейшли на бік окупантів - як співробітників обласного управління, так і інших підрозділів, проте неофіційно у можливій співпраці з ворогом на сьогодні підозрюють також ще 43 особи.

Крім того, за словами керівника главку, з поліції було звільнено 111 осіб, які скориставшись дозволом вивезти сім'ї в перші дні повномасштабного вторгнення РФ, не повернулися на службу. Начальник також запевнив, що не допустить поновлення цих людей на роботі через суд.

"Я не зможу своїм співробітникам дивитися в очі, якщо ці люди, які не вийшли на роботу, відновляться. Ми контролюємо, наші юристи ходять на судові засідання. Зараз ці 111 осіб, уже минуло трохи часу, хочуть відновитися, отримати зарплату за цей період. Для мене принципове питання, щоб ці люди ніколи не працювали в органах поліції", – сказав Тимошко.

У свою чергу начальник Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Харківській області Олександр Волобуєв повідомив, що за час окупації через тортури пройшли 15 його співробітників.

"Усього 15 людей у нас побували у катівнях: 8 співробітників Балаклійської пожежно-рятувальної частини №42, 3 - у Козачій Лопані та 4 - у Вовчанську. Іншим співробітникам теж були погрози, постійно їх залякували, перевіряли", - розповів він.

Нагадаємо також, що днями слідчі Служби безпеки України повідомили про підозру чотирьом полоненим окупантам, які вважаються причетними до звірств та тортур учасників АТО на базі відпочинку "Світло шахтаря" біля селища Борова.