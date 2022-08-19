Половину бойових літаків Чорноморського флоту РФ виведено з ладу після удару по аеродрому "Саки", — Reuters

Вибухи на авіабазі "Саки" поблизу Новофедорівки на окупованому півострові Крим на початку серпня призвели до того, що більше половини бойових літаків морської авіації російського Чорноморського флоту вийшли з ладу.

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Про це повідомляє британське агентство новин Reuters з посиланням на високопоставлених посадовців.

За їх словами, Україна зараз послідовно досягає "кінетичних ефектів" глибоко в тилу Росії, що має суттєвий вплив на матеріально-технічну підтримку ЗС РФ та "значний психологічний вплив на російське керівництво".

"Наразі ми оцінюємо, що події на аеродромі "Саки" 9 серпня вивели з експлуатації більше половини бойових літаків морської авіації Чорноморського флоту", — сказав чиновник.

Він також зазначив, що флот провалив своє завдання навіть просто загрожувати висадкою десанту на узбережжі Одеси.

За словами джерела, загалом Захід вважає, що війна перебуває у "моменті майже оперативного застою".

"Сухопутні сили жодної зі сторін не мають достатньо зосередженої наземної бойової потужності для проведення ефективних наступальних дій, які будь-яким чином суттєво вплинули б на хід війни", — додав він.

За інформацією ГУР Міноборони, російські окупанти наразі терміново переміщують свої літаки та гелікоптери з аеродромів передового базування в Криму на запасні аеродроми півострову та аеродроми постійного базування на території РФ.