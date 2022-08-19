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Половину бойових літаків Чорноморського флоту РФ виведено з ладу після удару по аеродрому "Саки", — Reuters
Вибухи на авіабазі "Саки" поблизу Новофедорівки на окупованому півострові Крим на початку серпня призвели до того, що більше половини бойових літаків морської авіації російського Чорноморського флоту вийшли з ладу.
Про це повідомляє британське агентство новин Reuters з посиланням на високопоставлених посадовців.
За їх словами, Україна зараз послідовно досягає "кінетичних ефектів" глибоко в тилу Росії, що має суттєвий вплив на матеріально-технічну підтримку ЗС РФ та "значний психологічний вплив на російське керівництво".
"Наразі ми оцінюємо, що події на аеродромі "Саки" 9 серпня вивели з експлуатації більше половини бойових літаків морської авіації Чорноморського флоту", — сказав чиновник.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Він також зазначив, що флот провалив своє завдання навіть просто загрожувати висадкою десанту на узбережжі Одеси.
За словами джерела, загалом Захід вважає, що війна перебуває у "моменті майже оперативного застою".
"Сухопутні сили жодної зі сторін не мають достатньо зосередженої наземної бойової потужності для проведення ефективних наступальних дій, які будь-яким чином суттєво вплинули б на хід війни", — додав він.
За інформацією ГУР Міноборони, російські окупанти наразі терміново переміщують свої літаки та гелікоптери з аеродромів передового базування в Криму на запасні аеродроми півострову та аеродроми постійного базування на території РФ.