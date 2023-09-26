Польське слідство підтвердило запуск з України ракети, яка рік тому вбила двох жителів прикордоння - ЗМІ

Польське слідство у справі про падіння ракети в селі Пшеводув Грубешівського повіту Люблінського воєводства під час російської атаки по Львівській області 15 листопада 2022 року дійшло висновку, що її було запущено з України, повідомляє Rzeczpospolita.

Зазначається, що висновок підготовлено на основі багатьох джерел, на основі комплексних, але засекречених даних національних служб, і загалом підтверджено Військовим технологічним інститутом озброєння, фахівці якого брали участь у виявленні слідів вибуху.

У результаті встановлено, що його причиною стала протиракета С-300 типу 5В55 російського виробництва, і польська прокуратура має дані про те, з якого саме місця України її було запущено системою ППО. Офіційно ж дані поки не оголошуються.

"Справді, ми отримали висновок, але через його конфіденційний характер не розголошуємо його зміст. На нинішньому етапі слідства доказова діяльність у [нашій] країні вичерпана. Ми відправили заявку на юридичну допомогу в Україну та чекаємо на відповідь", – зазначив спікер Національної прокуратури Польщі Лукаш Лапчинський.

Як нагадує видання, одним із об'єктів масованої ракетної атаки 15 листопада стала вугільна електростанція у Львівській області, при цьому під час її відбиття українська система ППО запускала протиракети парами: у даному випадку одна з ракет вразила ціль, а інша продовжила політ. Внаслідок цього загинули двоє польських селян віком 59 і 60 років.

Водночас джерела ЗМІ пояснили, що в ситуації, коли ракета знаходиться на певній висоті, механізми, що є в ній, повинні викликати її самознищення, проте в даному випадку цього не сталося з невідомої причини.

Також зазначається, що дальність такої ракети становить від 75 км до 90 км, і відповідно вона не могла бути запущена з Росії, так само як і з Білорусі, до якої від місця падіння мінімум 150 км. Більше того, російські батареї, які перебували в Білорусі, як з'ясувала від своїх джерел Rzeczpospolita, ракет такого типу не мали.

Видання нагадує, що українська сторона 18 листопада заявляла, що українські експерти вже працюють на місці трагедії; однак рішенням прокуратури доступ до місця події їм було заблоковано, тому вони насправді могли лиш побачити залишки ракети та вирву.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов заявляв, що Україна виступає за спільне та максимально докладне розслідування цього інциденту, очікує від Польщі інформації, на підставі якої зроблено остаточний висновок, що це українська ракета ППО, і при цьому готова "надати партнерам докази російського. сліду".

Проте спільна слідча група, яка б дозволила здійснювати вільний обмін матеріалами між прокуратурами обох країн, так і не була створена. Як пише польське видання, українська сторона в результаті жодних матеріалів щодо цього інциденту Польщі так і не надала.