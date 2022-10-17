Помер колишній соратник Ющенка та нардеп трьох скликань Борис Беспалий

Депутат Верховної Ради 3-го, 4-го та 5-го скликань Борис Беспалий помер 17 жовтня. Про це повідомив у Facebook директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

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"Борис Якович був не лише видатним українським політиком, але й людиною зі стратегічним мисленням. Ми з ним працювали разом над проектом нової Конституції та нового суспільного договору", - написав він.

В свою чергу, голова Одеської районної ради, екснардеп 6-го, 7-го та 8-го скликань Віталій Барвіненко також відреагував на смерть цього політика.

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"Пішов з життя Борис Беспалий. Нардеп трьох скликань. Яскрава постать в той період, коли українській парламентаризм був цікавий. Один з небагатьох стратегічно і розсудливо мислячих у цей буремний час. Тільки нещодавно з ним спілкувався... Його системність і можливість бачити панорамно була його великою перевагою", - зазначив він.

Беспалий народився в Ірпені Київської області 25 травня 1953 року. В 1979 році закінчив Київський державний педагогічний інститут за спеціальністю "Математика та інформатика", після чого до 1981 року працював вчителем математики.

В 1981–1989 працював програмістом інформаційно-обчислювального центру Київського університету імені Шевченка, в 1989–1993 роках – завідувачем бюро програмного забезпечення, головним конструктором об'єднання "Елекс", в 1993–1996 роках – головним програмістом НВО "Ітек".

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За сумісництвом до 1996 року викладав програмування у київських навчальних закладах. Політичною діяльністю займався з 1990 року, був одним із засновників Київської ліберально-демократичної спілки, а також членом оргкомітету Ліберально-демократичної партії України.

Наприкінці 1990 року увійшов до складу Партії демократичного відродження України, був головою її Київської міської організації. В 1995–1996 роках брав участь в утворенні Народно-демократичної партії, був членом її оргкомітету, політради (1994–1999) та політвиконкому (1996–1997; 1998–1999). В 1999-2001 роках був у партії "Реформи і порядок".

В Раду в 1998 році був обраний ще від НДП, в 2002 році - від Блоку Віктора Ющенка "Наша Україна", в 2005 році - також від "Нашої України". Був довіреною особою Ющенка як кандидата в президенти на виборах 2004 року, з березня 2005 по жовтень 2006 року був позаштатним радником Ющенка вже як президента.