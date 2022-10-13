Помер мер Обухова

Після важкої хвороби помер голова Обухівської міської громади Київської області Олександр Левченко. Про це повідомив у соцмережах начальник обласної адміністрації Олексій Кулеба.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Левченко очолював Обухів впродовж останніх 10 років: вперше його було обрано на позачергових виборах 2012 року, перед чим він з 2010 року був депутатом Київської обласної ради.

В 2015 році його було переобрано: тоді він балотувався від партії "Наш край" та отримав біля 39,5% голосів. У 2020 році його було обрано головою розширеної внаслідок адмінреформи Обухівської громади, куди, окрім міста, увійшли 24 села. Тоді Левченко балотувався вже від "Слуги народу", отримавши 51,5% голосів.

Читайте також Категорія Life Померла Руслана Писанка

Левченко народився 20 жовтня 1956 року. До політичної діяльності він багато років присвятив Обухівському вентиляційному заводу: з 1984 року працював на ньому на посадах інженера, старшого інженера та начальник цеху. З січня 1987 року він працював головним інженером цього підприємства, а в квітні 1991 року став директором заводу.

Зазначимо, що оскільки проведення нових виборів під час воєнного стану в Україні заборонено, громадою замість померлого мера зможе керувати в статусі виконуючого обов'язки секретар міськради (наразі це Сергій Клочко). Наразі подібна ситуація склалася, зокрема, у Кривому Розі та Запоріжжі.

В свою чергу, президент Володимир Зеленський може прийняти рішення утворити в Обухові військову адміністрацію і призначити її керівника на свій розсуд. Однак таких рішень щодо громад, які не були під російською окупацією чи не були наближені до фронту, глава держави досі не приймав. На окупованій же території Зеленський, зокрема, розпоряджався утворити ВА в Токмаку, де також помер мер.