Помер Рюїті Сакамото – оскароносний автор музики до фільмів Бертолуччі: яка причина смерті

Японський музикант, композитор та продюсер Рюїті Сакамото помер 28 березня на 72-му році життя. Про це свідчить повідомлення, яке з'явилося 2 квітня на сайті музиканта.

"Під час лікування від раку, виявленого у червні 2020 року, Сакамото продовжував створювати свої роботи в домашній студії, поки йому дозволяло здоров'я. Він жив із музикою до самого кінця", - сказано в ньому.

У повідомленні висловлюється найглибша вдячність шанувальникам композитора та всім тим, хто підтримував його діяльність, а також медичним працівникам у Японії та США, які зробили все, що було в їхніх силах, щоб вилікувати його. Відповідно до бажання Сакамото його похорон пройшов лише за участю близьких родичів.

Сакамото був відомий як автор саундтреків до фільмів, зокрема перший із них - музика до фільму Нагіси Осіми "Щасливого Різдва, містер Лоуренс" 1983 року, де знімалися Девід Боуї та сам Сакамото - отримала премію Британської академії кіно та телевізійних мистецтв (BAFTA). Пісня з фільму Forbidden Colours, музику для якої написав Сакамото, стала хітом у багатьох країнах.

Крім того, він відомий за музикою до фільмів Бернардо Бертолуччі "Останній імператор" (за неї стрічка отримала премії "Оскар" та "Золотий глобус"), "Розколоте небо" (отримав премію "Золотий глобус") та "Маленький Будда".

Крім цього, 2005 року фінський виробник мобільних телефонів Nokia наймав Сакамото для створення мелодій дзвінка та сигналів оповіщення для моделі Nokia 8800.

У 2014 році композитор повідомив про виявлення у нього раку горла, проте через рік оголосив, що йде на поправку і продовжить музичну діяльність, хоча передбачав, що хвороба може повернутися до нього через кілька років, що й сталося.

Тоді ж, у 2015 році, він став автором музики до фільму "Уцілілий" (Легенда Г'ю Гласса") Алехандро Гонсалеса Іньярріту, після чого в 2017 році випустив сольний альбом, а в 2018 році брав участь у журі основного конкурсу 68-го Берлінського міжнародного кінофестивалю.

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