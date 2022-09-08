Померла королева Великобританії Єлизавета ІІ

У Великій Британії 8 вересня вересня померла на 97-му році життя королева Єлизавета II. Про це йдеться у повідомленні у Twitter королівської родини.

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"Сьогодні вдень королева мирно померла в Балморалі. Король і королева-консорт залишаться в Балморалі сьогодні ввечері і повернуться до Лондона завтра", - сказано в ньому. Сайт королівської родини після цього був зроблений тимчасово недоступним, "поки вносяться відповідні зміни".

Раніше у четвер Букінгемський палац заявив, що королева перебуває під медичним наглядом у своєму улюбленому замку Балморал на півночі Шотландії після того, як лікарі "занепокоїлися про її здоров'я". Спершу заявлялося, що вона почувається комфортно. Також була скасована традиційна церемонія зміни варти біля королівського палацу, яка мала відбутися вранці 9 вересня.

При цьому повідомлялося, що до шотландського замку з'їжджаються королівські сім'ї. Зокрема, туди вирушив син Єлизавети принц Чарльз зі своєю дружиною, герцогинею Корнуольською Каміллою. Його сестра, принцеса Анна вже перебувала у Шотландії у справах і також поїхала до Балморалу. Загалом у глави британської монархії четверо дітей, вісім онуків та 12 правнуків.

На даний момент першим у порядку наслідування британського престолу є 73-річний старший син Єлизавети Чарльз, принц Уельський. За ним слідує старший син Чарльза - 40-річний Вільям, герцог Кембриджський.

Зазначимо, що Єлизавета II стала найбільш довгоправлячим (понад 70 років на троні) і найстарішим монархом у британській історії, найбільш довгоправлячим і найстарішим главою держави у світі, а також найдовгоправлячим монархом у світовій історії, що зійшов на престол у дорослому віці.

Вона зійшла на престол у віці 26 років 6 лютого 1952 року, після смерті свого батька - короля Георга VI, який правив з 1936 року.

Тоді ж вона стала главою Співдружності націй – об'єднання держав суверенних держав, переважно колишніх колоній та залежних територій Великобританії. На момент сходження на престол Єлизавета вважалася королевою та главою держави у семи країнах (крім Великобританії, це були Канада, Австралія, Нова Зеландія, Південна Африка, Пакистан та Цейлон).

На момент смерті вона була королевою в 15 незалежних країнах Співдружності - це Антигуа і Барбуда, Австралія, Багами, Беліз, Канада, Гренада, Ямайка, Нова Зеландія, Папуа-Нова Гвінея, Сент-Кітс і Невіс, Сент-Люсія, Сент- Вінсент та Гренадини, Соломонові Острови, Тувалу та власне Великобританія. Всього ж Співдружність націй включає нині 56 країн.

Нагадаємо також, що 9 квітня 2021 року помер на 100-му році життя чоловік Єлизавети II принц Філіп Маунтбеттен, герцог Единбурзький, який пробув із нею у шлюбі понад 73 роки.

Зазначимо, що лише за два дні до смерті Єлизавети замок Балморал відвідала Ліз Трасс, щоб там, всупереч традиції, офіційно прийняти від королеви посаду нового прем'єр-міністра Великобританії.