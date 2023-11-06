Помічник Залужного загинув, бо сам висмикнув кільце подарованої гранати поряд з сином - МВС

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявляє, що помічник головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного Геннадій Частяков загинув, бо сам привів у дію одну з подарованих йому на день народження гранат. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Трагедія у Чайках починає обростати різною інформацією з "джерел". Тому офіційно повідомляю: Внаслідок першочергових слідчих дій вдалося зʼясувати перші обставини трагедії. Сьогодні в загиблого майора Частякова був день народження. Додому він повернувся з роботи з подарунками від колег, які почав показувати рідним", - зазначив міністр.

Далі, за словами Клименка, Частяков дістав подарунковий ящик із гранатами всередині та почав демонструвати один із боєприпасів синові: це були гранати нового західного зразка.

"Спершу до рук боєприпас взяв син та почав крутити кільце. Далі військовослужбовець забрав гранату в дитини та висмикнув кільце, спровокувавши трагічний вибух. В квартирі поліція знайшла ще п'ять таких нерозірваних гранат. Їх відправлять на експертизу", - заявив голова МВС.

Він також повідомив, що поліцейські вже знайшли військовослужбовця, який подарував фатальний подарунок: в його кабінеті вже проведено обшук і вилучено ще дві аналогічні гранати.

"Тривають першочергові слідчі дії. Закликаю не поширювати неофіційну інформацію. Досудове розслідування триває, дочекайтеся офіційних висновків слідства", - закликав Клименко.

Нагадаємо, що сам Залужний також відреагвав на загибель Частякова у соцмережах: він заявивши, що той з початку повномасштабного російського вторгнення був для нього "надійним плечем", повністю присвятивши своє життя ЗСУ і боротьбі з російською агресією. 6 листопада Частякову виповнилося 39 років. У нього залишилися дружина та четверо дітей, зокрема поранений внаслідок вибуху 13-річний син.