Понад 100 обʼєктів за два місяці. Кубраков розповів про пошкодження портової інфраструктури внаслідок атак РФ

Російські окупанти з 18 липня, тобто після виходу РФ із зернової угоди, пошкодили та частково знищили 105 об’єктів портової інфраструктури в Україні. Про це 13 вересня повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

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За його словами, внаслідок ударів по портам Дунайского кластеру й блокування морських портів експорт зернових вантажів до країн Азії, Африки та Європи скорочено на майже 3 млн тонн на місяць.

Дунайські порти наразі є єдиним водним шляхом для українського агроекспорту.

"Якщо не захистити його потужними системами протиповітряної оборони, то наслідки будуть більшими. Перш за все, для тих країн, які залежать від української агропродукції", – висловився міністр.

Кубраков зазначив, що в ніч на 13 вересня Росія ударними безпілотниками атакувала Рені та Ізмаїл Одеської області. Внаслідок удару пошкоджено адміністративні будівлі, склади для зернових вантажів, ємності для зберігання олії та автотранспорт.

"Кожна атака на портову інфраструктуру України – це атака на продовольчу безпеку всього світу", – додав урядовець.

Вихід РФ із зернової угоди: наслідки

17 липня сплив термін дії зернової угоди, яка була спрямована на гарантування безпечного проходу суден з українських чорноморських портів, і в Кремлі заявили про припинення участі в ініціативі.

Міністерство оборони Росії заявляло, що з 20 липня кораблі, які йдуть до українських портів, "розглядатимуться як потенційні перевізники вантажів воєнного призначення", а країни їхніх прапорів "вважатимуться втягнутими в конфлікт" на боці України.

Після такого кроку РФ Міноборони України оголосило, що вважатиме перевізниками вантажів воєнного призначення всі кораблі, які рухаються в напрямку російських та тимчасово окупованих українських морських портів.

На тлі виходу Росії з зернової угоди війська країни-агресорки активізували обстріли відповідної інфраструктури в Україні, передусім – на Одещині.

Нещодавно в Україні відкрили тимчасові маршрути для торговельних суден, які рухаються до або з морських портів через Чорне море. 16 серпня таким коридором скористалося перше судно.