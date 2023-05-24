Понад 100 обстрілів за добу: окупанти атакували 23 населені пункти Запорізької області

Російські окупанти за добу здійснили 102 обстріли Запорізької області. Загарбники завдали три авіаудари, 92 артилерійські удари та здійснили сім атак із безпілотників по регіону. Про це вранці 24 травня повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, під ворожим вогнем прпебували 23 населені пункти Пологівського та Василівського районів. Ідеться про Гуляйполе, Оріхів, Малу Токмачку, Чарівне, Степове, Залізничне та інші.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Як додав Малашко, наразі вдалося зафіксувати руйнування 26 приватних будинків та квартир.

Нагадаємо, добою раніше війська РФ завдали 94 удари по 20 населених пунктах Запорізької області. Тоді було зафіксовано 18 цивільних зруйнованих об'єктів.