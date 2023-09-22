Понад 20 людей поранені: росіяни протягом доби обстріляли низку населених пунктів Донеччини

На Донеччині російські війська 21 вересня обстрілами поранили 21 людину в регіоні. Про це повідомила пресслужба Донецької ОВА.

Також там поінформували про оперативну ситуацію в регіоні станом на ранок 22 вересня.

Зазначається, що вночі росіяни завдали двох ракетних ударів по Кураховому, поранивши 15 цивільних і пошкодивши 20 багатоповерхівок. Також у громаді пошкоджено медичний заклад у Гострому, обстріляно Острівське.

Напередодні вранці окупанти обстріляли Родинське Покровської громади, там пошкоджено 16 будинків. Також під ударом була Удачненська громада – в Молодецькому поранено одну людину.

На Волноваському напрямку Вугледар зазнав двох авіаударів і 35 артобстрілів, під вогнем була Новоукраїнка. У Зеленому Гаю Комарської громади поранено людину, пошкоджено приватний будинок і сім багатоповерхівок.

На Донецькому напрямку, окрім Курахового, під обстрілами перебували Красногорівка, Максимільянівка і Єлизаветівка Мар'їнської громади. Вранці загарбники тричі вдарили по Авдіївці: в зоні ураження опинилися п'ять вулиць. У Гродівській громаді ворог обстріляв Прогрес, Вовче і Євгенівку.

На Горлівському напрямку в Торецьку поранено одну людину, пошкоджено інфраструктурний об'єкт і три будинки, ще один будинок пошкоджено у Дружбі. У Часовоярській громаді пошкоджено промислову будівлю.

На Лисичанському напрямку пошкоджено чотири будинки у Званівці, у Лиманській громаді внаслідок обстрілів виникли дві пожежі.

Пресслужба Донецької обласної прокуратури повідомила про 16 поранених у Кураховому: шістьох жінок та 10 чоловіків віком від 43 до 82 років.

У відомстваі зазначили, шо окупанти атакували населений пункт близько 22:00 21 вересня. За попередніми даними, ворог застосував дві ракети "Іскандер", одна з яких поцілила по двоповерховому житловому будинку.

Також війська РФ пошкодили вікна, фасади й покрівлі в інших багатоквартирних будинках, автомобілі та гаражі.

Правоохоронці здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).