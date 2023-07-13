Понад 35 бойових зіткнень на 5 напрямках – Генштаб про ситуацію на фронті

Війська Російської Федерацій зосереджують основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби на цих ділянках фронту відбулося понад 35 бойових зіткнень, тривають важкі бої.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Куп’янському напрямку наші воїни тримають оборону і стримують росіян. Ворогу не вдається просунутися.

На Лиманському напрямку минулої доби окупанти намагалися наступати в районі Новоселівського Луганської області, але невдало. На Бахмутському напрямку, ворог завдав авіаційних ударів в районах Ступочок, Олександро-Шультиного та Диліївки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Олександро-Шультине, Диліївка, Дружба, Північне та Південне Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районах Авдіївки та Кераміка Донецької області, при цьому ворог накриває позиції наших військових щільним вогнем з авіації та артилерії.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки. На Шахтарському напрямку противник безуспішно намагався наступати в районі Новомихайлівки та завдав авіаційних ударів по мирним населеним пунктам.

На Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни намагаються стримати подальше просування наших військ.

Котрнаступ ЗСУ

Українські захисники продовжують наступати на Мелітопольському та Бердянському напрямках і закріплюються на досягнутих рубежах. Військові виконують чимало задач, спрямованих на ослаблення ворога та відпрацювання обстановки до подальших дій.

На південному фланзі довкола ЗСУ вдалося просунутис вперед. Зараз наші оборонці закріплюються на зайнятих рубежах. За останні тижні наші оборонці на півдні суттєво послабили наступальні та оборонні спроможності ворога. Так, через знищення великої кількості складів з боєприпасами, кількість ворожих обстрілів зараз знизилась.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу росіян, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 пункт управління, 16 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 4 зенітно-ракетних комплекси та 2 станції РЕБ противника.

Нагадаємо, протягом доби 11 липня, на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках відбулося 29 бойових зіткнень.