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Понівечені будинки, автівки та газопровід: окупанти продовжують тероризувати Нікопольщину

Понівечені будинки, автівки та газопровід: окупанти продовжують тероризувати Нікопольщину

Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпрпетровської області. В ніч на 27 листопада окупанти завдали ударів з "Градів" та важкої артилерії по Нікопольщині.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Майже 9 годин повітряної тривоги і 5 ворожих обстрілів. Російські окупаційні війська знову усю ніч тероризували Нікопольщину. Стріляли "Градами" та важкою артилерією з тимчасово окупованого Енергодару", -  зазначив Резніченко.

Він додав, що окупанти поцілили по двох громадах - Червоногригорівській та Марганецькій.

За словами очільника області, жертв серед цивільного населення немає.

У Червоногригорівській громаді понівечені 6 приватних будинків, 6 господарських споруд, автівки приватного підприємства та газопровід.

У Марганецькій громаді представники ДСНС продовжують обстежувати території та з’ясовують деталі атак.

Зазначимо, 26 листопада окупанти випустили на Нікополь, Марганець та навколишні села майже 60 снарядів.

Автор:
Світлана Манько