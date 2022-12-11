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Понівечені будинки та електромережі: окупанти випустили по Нікопольщині понад 50 снарядів

Понівечені будинки та електромережі: окупанти випустили по Нікопольщині понад 50 снарядів

Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпрпетровської області. В ніч на 11 грудня окупанти завдали ударів з "Градів" та важкої артилерії по Нікопольщині.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Росіяни шість разів за ніч обстріляли Нікопольський район з "Градів" та важкої артилерії. Поцілили по трьох громадах - Нікопольській, Червоногригорівській та Марганецькій. Випустили понад 50 снарядів", - зазначив Резніченко.

Фото 2 — Понівечені будинки та електромережі: окупанти випустили по Нікопольщині понад 50 снарядів

У Червоногригорівській громаді побиті 15 приватних будинків, 50 сонячних панелей, декілька господарчих споруд та автівок, газопроводи та лінії електропередач.

Фото 3 — Понівечені будинки та електромережі: окупанти випустили по Нікопольщині понад 50 снарядів

Без світла та води лишилися три села. Аварійні бригади уже стали до роботи.

У Нікополі понівечені з десяток приватних будинків та господарчих споруд, адміністративні та офісні будівлі.

За словами очільника області, жертв серед цивільного населення немає.

Нагадаємо, в ніч на 10 грудня росіяни ударили по двох громадах - Нікопольській та Марганецькій. У Нікополі поранення отримали четверо літніх людей.

Автор:
Світлана Манько