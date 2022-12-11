Понівечені будинки та електромережі: окупанти випустили по Нікопольщині понад 50 снарядів

Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпрпетровської області. В ніч на 11 грудня окупанти завдали ударів з "Градів" та важкої артилерії по Нікопольщині.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Росіяни шість разів за ніч обстріляли Нікопольський район з "Градів" та важкої артилерії. Поцілили по трьох громадах - Нікопольській, Червоногригорівській та Марганецькій. Випустили понад 50 снарядів", - зазначив Резніченко.

У Червоногригорівській громаді побиті 15 приватних будинків, 50 сонячних панелей, декілька господарчих споруд та автівок, газопроводи та лінії електропередач.

Без світла та води лишилися три села. Аварійні бригади уже стали до роботи.

У Нікополі понівечені з десяток приватних будинків та господарчих споруд, адміністративні та офісні будівлі.

За словами очільника області, жертв серед цивільного населення немає.

Нагадаємо, в ніч на 10 грудня росіяни ударили по двох громадах - Нікопольській та Марганецькій. У Нікополі поранення отримали четверо літніх людей.