Понівечені будинки та лінії електропередач: окупанти випустили щонайменше 70 снарядів по Нікопольщині

Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпрпетровської області. В ніч на 21 грудня окупанти завдали ударів з "Градів" та важкої артилерії по Нікопольщині.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Вночі росіяни шість разів скеровували свої "Гради" та важку артилерію на Нікопольський район. Обстріляли три громади - Марганецьку, Мирівську та Червоногригорівську. Туди прилетіло щонайменше 70 снарядів", - зазначив Резніченко.

За словами очільника області, жертв серед цивільного населення немає.

У Червоногригорівській та Марганецькій громадах побиті з десяток приватних будинків, кілька господарських споруд, автівки, газогін та лінії електропередач.

У Червоногригорівці зайнялася пожежа у приватному обійсті. Рятувальники вогонь уже приборкали.

У Мирівській наслідки удару ще з’ясовуються.

Зазначимо, минулою ночі росіяни тричі обстріляли з важкої артилерії дві громади - Мирівську та Покровську. Випустили на мирні села щонайменше 20 снарядів.